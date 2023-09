Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Herdplatte nicht ausgeschaltet

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag, den 17.09.2023, 10:55 Uhr, ging bei der Feuerwehr in Mühlhausen ein Notruf zu einem Wohnungsbrand in Mühlhausen, Feldstr., ein. Nachdem die Feuerwehr vor Ort war, stellte sich heraus, dass eine 68-jährige Bewohnerin der Wohnanlage vergessen hatte, eine Kochplatte am Küchenherd auszuschalten. Die Bewohnerin ging kurzeitig mit ihrem Hund vor die Haustür. In der Abwesenheit begann ein Stofflappen, welcher an der angeschalteten Herdplatte zurückgelassen wurde, an zu schmoren. Durch die Rauchentwicklung wurde dann der hausinterne Feuermelder ausgelöst. Zum Glück blieb es beim Sachschaden. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude belüftet. Die betroffene Bewohnerin blieb unverletzt und konnte in ihrer Wohnung verbleiben.

