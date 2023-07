Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht, Betrüger am Computer und Telefon

Grevenbroich (ots)

Ein Grevenbroicher recherchierte am Mittwoch (19.07.), gegen 12:30 Uhr, an seinem Computer. Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz und es öffnete sich ein Fenster mit einer vermeintlichen Mitteilung von Microsoft. Der Grevenbroicher wurde aufgefordert, die eingeblendete Telefonnummer zu wählen, damit der Bildschirm wieder entsperrt wird. An der anderen Leitung meldete sich ein Mann, welcher mit einem ausländischen Akzent sprach und ihn aufforderte eine Tastenkombination einzugeben, damit man sich mit dem Computer verbinden könne und das Problem beheben kann. Nachdem der Senior die Kombination eingab, beendete er das Gespräch. Der unbekannte Mann rief daraufhin mit einer anderen Telefonnummer an. Auch hier beendete der Grevenbroicher das Telefonat. Beim erneuten Versuch einer Kontaktaufnahme nahm der 83-jährige Mann das Telefonat nicht mehr entgegen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist noch Gegenstand der Ermittlungen, ob der mutmaßliche Betrüger auf Daten Zugegriffen hat.

Die Polizei rät: Mitarbeiter einer Computerfirma rufen nur bei einem konkret erteilten Auftrag an. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei der ein Virenbefall bekannt wird, gibt es nicht. Bitte beenden Sie umgehend das Gespräch und kommen Sie den Aufforderungen des Anrufers nicht nach. Geben Sie auch keine Daten preis.

