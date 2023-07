Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versuchen in Reihenhaus einzusteigen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Donnerstag (20.07.), zwischen 08:00 und 13:00 Uhr, versuchten Einbrecher, sich gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus auf der Pannesstraße im Neusser Stadtteil Holzheim zu verschaffen. Durch den Bewohner konnten deutliche Hebelspuren sowohl an der Hauseingangstür als auch an der Terrassentür festgestellt werden.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht: Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell