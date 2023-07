Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe schlagen Scheiben ein und durchwühlen Fahrzeuge

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (19.07) ereigneten sich in Korschenbroich am helllichten Tag zwei Fälle, bei denen Diebe Scheiben von geparkten Pkw einschlugen, um anschließend die Fahrzeuge nach Wertgegenständen abzusuchen.

Der erste Vorfall fand auf der Josef-Thory-Straße in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Ein Passant bemerkte die eingeschlagene Heck- und Seitenscheibe des geparkten Pkw und informierte umgehend die Polizei. Kurz darauf kehrte auch die 70-jährige Fahrzeughalterin aus Korschenbroich an ihr Fahrzeug zurück. Bei der Inaugenscheinnahme des Kraftfahrzeugs fiel auf, dass die Diebe offensichtlich im Auto nach Wertgegenständen suchten. Das Handschuhfach war geöffnet und wirkte durchwühlt. Nach jetzigem Stand entkamen die Täter ohne Beute.

Der zweite Sachverhalt ereignete sich nur wenig später, gegen 15:45 Uhr, an der Straße An der Tränke in Korschenbroich. Hier agierten die Täter mit dem gleichen Modus Operandi. Sie schlugen ebenso die Heck- und eine Seitenscheibe ein und suchten anschließend den Pkw nach Wertgegenständen ab. Ob sie Beute machten, wird derzeit noch ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Taten beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück zu lassen. Schaffen Sie keine Anreize für Diebe. Verschließen Sie ihr Kfz nach dem Verlassen ordnungsgemäß und überprüfen Sie dies durch das Ziehen des Türgriffs.

