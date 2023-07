Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Bargeld bei Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Neuss (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (19.07.), zwischen 16:00 und 17:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Kaarster Straße in Neuss, indem sie das Schloss der Wohnungseingangstür im vierten Obergeschoss aufbrachen. Nachdem sie die Wohnung durchstöbert hatten, flüchteten sie mit aus einer Schatulle erbeutetem Bargeld. Einer Bewohnerin sei vor der Tat ein blauer Audi mit Münchener Kennzeichen aufgefallen und verdächtig vorgekommen. Der Pkw habe vor dem Wohnhaus gestanden und sei mit drei südländisch aussehenden Personen besetzt gewesen. Ob der Audi im Zusammenhang mit der Tat steht, kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht gesagt werden. Diese werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, dass Ihre Wertsachen, insbesondere wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold und Schmuck, sofern er nur selten gebraucht wird, am sichersten bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach aufgehoben sind. Sparbücher, Schmuck sowie Bargeld und Scheckformulare, die Sie gerne im Haus aufbewahren möchten, sollten Sie nicht in einer Kassette, sondern in einem Wertbehältnis, das im Optimalfall versteckt und fest verankert eingebaut ist, aufheben.

