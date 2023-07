Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoknacker treiben in Kaarst, Neuss und Korschenbroich ihr Unwesen

Kaarst - Neuss - Korschenbroich (ots)

Während es in der Nacht von Montag (18.07.2023) auf Dienstag (18.07.2023) in Neuss und Korschenbroich zu jeweils einem Pkw-Aufbruch kam, schlugen unbekannte Täter in Kaarst gleich fünf Mal zu. Am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei einen augenscheinlich aufgebrochenen Pkw auf der Thüringenstraße im Kaarster Ortsteil Vorst. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass auf selbiger Straße vier weitere Pkw durch unbekannte Täter geöffnet und durchwühlt wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Rahmen der Aufbrüche in Kaarst lediglich ein Fahrzeugschein erbeutet.

Anders sah es in Neuss und Korschenbroich in derselben Nacht aus. Während unbekannte Täter zwsichen 20:00 und 07:15 Uhr aus einem Pkw auf der Düsseldorfer Straße in Neuss Werkzeug entwendeten, wurde zwischen 19:50 und 09:30 Uhr aus einem auf dem Fledernweg in Korschenbroich abgestellten Fahrzeug eine Geldbörse gestohlen.

Wie die Fahrzeuge geöffnet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Da nicht in allen Fällen sicher gesagt werden kann, dass das Fahrzeug gegen unbefugtes Betreten gesichert war, möchte die Polizei Sie dahingehend sensibilisieren, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen und keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell