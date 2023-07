POL-NE: Kreis Wesel - Öffentlichkeitsfahndung in einem Vermisstenfall Polizei bittet um Hinweise

Neuss (ots) - In der Nacht von Dienstag (18.07) zu Mittwoch kam es gegen 23:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Hülchrather Straße in Neuss zu einem polizeilichen Einsatz, bei dem ein 26-jähriger durch Spezialkräfte zunächst festgenommen wurde. Zuvor war der Mann mit zwei weiteren, sich in der Wohnung befindenden Personen, in Streit geraten und hatte diese nach ersten Erkenntnissen bedroht. Die Personen konnten ...

