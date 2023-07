Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versuchen in Reihenhaus einzusteigen

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (19.07.), zwischen 14:30 und 18:00 Uhr, versuchten Einbrecher, sich gewaltsam Zutritt in ein auf der Max-Planck-Straße in Kaarst gelegenes Reihenhaus zu verschaffen. Durch die Bewohner wurden Hebelspuren an der Hauseingangstür sowie einem Fenster festgestellt.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht:

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell