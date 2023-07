POL-NE: Schmuckkästchen aus Wohnung entwendet

Korschenbroich (ots) - Am Mittwoch (19.07) ereigneten sich in Korschenbroich am helllichten Tag zwei Fälle, bei denen Diebe Scheiben von geparkten Pkw einschlugen, um anschließend die Fahrzeuge nach Wertgegenständen abzusuchen. Der erste Vorfall fand auf der Josef-Thory-Straße in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Ein Passant bemerkte die eingeschlagene Heck- und Seitenscheibe des geparkten Pkw und ...

mehr