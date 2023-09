Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraft an Straßenlaterne ausgelassen

Unstruttal/OT Ammern (ots)

In der Nacht vom 15.09.2023 zum 16.09.2023 wurde an der Zufahrt zur Sporthalle der Regelschule in Ammer, Schützentorstraße, eine Straßenlatern durch Unbekannte bschädigt. Hierzu ließen der oder die Täter ihre Kraft am Stahlmast der Laterne aus und bogen diese soweit, bis der Mast am Bodeneinlass abbrach. Jetzt muss der komplette Laternenmast ersetzt werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

