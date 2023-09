LPI-NDH: Schwerer Unfall zwischen zwei Krafträdern

Bad Langensalza (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Erfurter Straße zu der tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Neben den Fäusten setzte der 21-jährige Beschuldigte seine Füße ein und trat auf den am Boden liegenden 20-jährigen Geschädigten ein. Dieser erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Klinikum behandelt werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. ...

