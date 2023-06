PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mehrere E-Bikes aus Garagen gestohlen +++ Heranwachsender in Sparkasse geschlagen +++ Dame in Unterführung bestohlen und um Geld gebracht +++ Aktueller Blitzerreport

1. Mehrere E-Bikes aus Garagen gestohlen, Brechen-Oberbrechen, Fliederweg, Bad Camberg, Sudetenweg, Samstag, 24.06.2023 bis Donnerstag, 29.06.2023,

(fh)In der vergangenen Woche haben Fahrraddiebe sowohl in Oberbrechen als auch in Bad Camberg zugeschlagen und jeweils hochwertige Elektrofahrräder entwendet. Im Oberbrechener Fliederweg betraten sie die Garage eines Einfamilienhauses und stahlen zwei E-Bikes sowie einen Kanister mit Kraftstoff. Auch im Sudetenweg in Bad Camberg geriet ein Pedelec ins Visier der Diebe. Dort betraten sie in einem unbeobachteten Moment die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und entwendeten das mit einem Schloss gesicherte Zweirad der Marke "Specialized". In beiden Fällen gelang den Dieben mit ihrer Beute im Wert von zusammen knapp insgesamt 11.000 Euro unbemerkt die Flucht.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise zu den Diebstählen unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Heranwachsender in Sparkasse geschlagen, Limburg a. d. Lahn, Diezer Straße, Freitag, 30.06.2023, 07:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen wurde ein Heranwachsender im Schalterraum einer Limburger Bankfiliale von einem unbekannten Mann geschlagen und verletzt. Gegen 07:00 Uhr habe sich der 20-Jährige seinen Schilderungen zufolge in der Bank in der Diezer Straße aufgehalten und telefoniert. In dem Raum habe sich auch ein ihm unbekannter Mann aufgehalten, welcher kurz die Filiale verlassen habe und anschließend wieder zurückgekehrt sei. Hierauf habe der Mann den Heranwachsenden angesprochen und unvermittelt mit einem mitgeführten Rucksack ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss sei der Aggressor in Richtung Innenstadt geflüchtet. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 30 Jahre alten und gut 180 cm großen, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er soll eine blauweiße Sportjacke sowie dunkle Jeans getragen haben und den besagten dunklen Rucksack mitgeführt haben.

Hinweise zur der Körperverletzung und dem Täter nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 entgegen.

3. Dame in Unterführung bestohlen und um Geld gebracht, Limburg a. d. Lahn, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 29.06.2023, 09:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen ist eine Seniorin am Bahnhof in Limburg zunächst von einer unbekannten Person bestohlen und anschließend um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Am Donnerstagmittag stellte eine 82 Jahre alte Limburgerin fest, dass ihr die Geldbörse aus einem am Rücken getragenen Rucksack gestohlen worden war. Als sie daraufhin Kontakt zu ihrer Hausbank aufnahm, musste dort festgestellt werden, dass der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin nach dem Erlangen der Geldbörse eine der darin befindlichen Bankkarten genutzt hatte und mithilfe der ebenfalls dort aufbewahrten PIN in zwei Bankfilialen Geld abgehoben hatten. Der Dame entstand hierdurch ein finanzieller Schaden von knapp 2.000 Euro. Den Angaben der Geschädigten zufolge muss der Diebstahl gegen 09:40 Uhr entweder auf dem Bahnhofsvorplatz oder der angrenzenden Unterführung geschehen sein. Angaben zum Dieb bzw. der Diebin konnte sie nicht machen.

Hinweis der Polizei: Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten niemals zusammen mit der PIN auf und achten Sie bei der PIN-Eingabe darauf, dass Sie niemand beobachten kann.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: B 456, Gemarkung Weilburg,

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

