POL-AC: Kontrollen in Stolberg und Eschweiler

Aachen (ots) - Am Freitag, den 4. November 2022, findet im Aachener Polizeipräsidium an der Trierer Straße wieder eine Versteigerung von Fahrrädern, Mofas und Motorrollern statt. Um 9 Uhr geht es los. Bereits ab 8.30 Uhr können die Fahrzeuge besichtigt werden. "Gekauft wie gesehen" (Barzahlung) werden die Zweiräder an die Käufer abgegeben. Der Versteigerungsort ist vor dem Lieferanteneingang, der sich an der Trierer ...

