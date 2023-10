POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots) - Ein 41-Jähriger versuchte am Montag, 9.Oktober, gegen 18.50 Uhr, ein Auto in der Fichtestraße zu Öffnen - als ihn der Eigentümer ansprach, flüchtete er und wurde dennoch festgenommen. Der Mann aus Hamm fuhr auf einem Fahrrad in die Einfahrt des Zeugen. Anschließend hantierte er an dem geparkten Fahrzeug herum und schaute ob die Türen des Wagens verschlossen sind. Nachdem er von dem Eigentümer ...

