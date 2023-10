POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte sind am Sonntag, 8. Oktober, zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Wortmanns Grund eingebrochen. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten Portemonnaies. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

