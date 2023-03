Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Tankstellen-Diebe auf die Wache gebracht

Minden (ots)

Am Donnerstagmittag konnte die Polizei in Minden fünf mutmaßliche Trickdiebe an einer Tankstelle antreffen und ins Polizeigewahrsam bringen.

Vorausgegangen war ein Trickdiebstahl am 26. Dezember des vergangenen Jahres, als vier Erwachsene und ein Kind das Tankcenter Leteln in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Erscheinung traten. Dabei gelang es den Personen einen Angestellten abzulenken und unterschiedliche Verkaufsartikel, darunter E-Zigaretten, zu entwenden und das Tankstellengelände in einem Ford mit der Beute wieder zu verlassen.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Tatverdächtigen anlässlich eines Termins die Tankstelle am Donnerstag wieder aufsuchen könnten. Daraufhin konnten in der Mittagszeit fünf erwachsene Personen im Alter von 21 bis 44 Jahren sowie ein strafunmündiges Kind in einem Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden.

Zu ihrer Identitätsfeststellung wurden die Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht, welches sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Betäubungsmittelkonsums am Steuer und wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Hinzu erhärtete sich der ursprüngliche Tatvorwurf, sodass sich die Beschuldigten nun wegen des Diebstahls verantworten müssen.

