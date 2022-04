POL-PDLD: Hatzenbühl - Radfahrerin verletzt

Bellheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter den Tankdeckel eines in der Bahnhofstraße geparkten LKW auf und entwendeten insgesamt ca. 250 Liter Dieselkraftstoff. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: ...

