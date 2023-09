Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Altpapiercontainer in der Egge brannten

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

In der Nacht brannten um 0:16 Uhr in der Straße Egge wieder mal zwei Altpapiercontainer. Diese wurden mit zwei C-Rohren unter Atemschutz abgelöscht. In diesem Jahr kam es hier bereits zu drei weiteren Containerbränden. Eine Löschgruppe war 60 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell