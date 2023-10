Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeug in Straßengraben - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Unfall auf der Lippestraße Ecke Kranstraße am Montag, 9. Oktober, 7.45 Uhr, wurden zwei Personen schwer verletzt.

Ein 29-Jähriger war in einem VW auf der Lippestraße aus Lippborg kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kranstraße nach links abbiegen. Dabei kollidierte der Mann aus Soest mit dem Opel einer 44 Jahre alten Frau. Die Hammerin fuhr auf der Lippestraße in Richtung Lippborg. Der Opel kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Straßengraben liegen.

Der 29-Jährige und die 44-Jährige wurden beide schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Lippestraße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. (hr)

