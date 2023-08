Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B104 am Abzweig Mustin mit vier verletzten Damen

Witzin/Sternberger Seenlandschaft (ots)

Am Dienstag, den 22.08.2023, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der B104, Abzweig Mustin, ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Das Verursacherfahrzeug, ein Ford Fiesta, fuhr auf der B104 aus Richtung Güstrow und wollte in Richtung Mustin abbiegen. Dabei übersah die 67-jährige Fahrzeugführerin den mit drei älteren Damen (65, 70 und 87 Jahre alt) besetzten vorfahrtsberechtigten PKW Skoda, aus Richtung Sternberg. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, in deren Folge alle Insassen über Schmerzen im Oberkörper klagten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An die Unfallstelle wurden Rettungskräfte und ein Notarzt nachgefordert. Drei der vier deutschen Verletzten wurden letztendlich für weitere Untersuchungen in das Krankenhaus nach Güstrow verbracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B104 teilweise vvollständig gesperrt worden. Pascal Broßmann, Polizeikommissar Polizeirevier Bützow

