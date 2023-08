Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Hilden - 2308047

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht zu Samstag (12. August 2023) ist ein bislang noch unbekannter Täter in die Büroräume eines Kindergartens am Sinkesbruch eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich der Täter Zugang durch ein Fenster. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zwei bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (13. August 2023) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Schalbruch" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschaffte sich das Duo um 2:53 Uhr gewaltsam Zugang durch die Terrassentür, ehe sie anschließend die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Hierbei wurde der Einbruchsalarm ausgelöst, welcher auf dem Handy des Wohnungsinhabers auflief, der zu dieser Zeit nicht zu Hause war. Über die Überwachungskamera konnte der Wohnungsinhaber zwei Männer sehen, die anschließend fluchtartig die Wohnung verließen. Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

- männlich - etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - beide trugen helle Jeans und einen hellen Kapuzenpullover, Kapuze jeweils über den Kopf gezogen - beide trugen Turnschuhe - einer der beiden führte eine schwarze, längliche Sporttasche mit sich

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell