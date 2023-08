Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Säugling aufgefunden - die Polizei sucht dringend Zeugen - Monheim am Rhein - 2308044

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen, 13. August 2023, wurde ein erst wenige Stunden alter Säugling im Vorgarten eines Einfamilienhauses in Monheim am Rhein von einer aufmerksamen Zeugin aufgefunden. Die Polizei ermittelt und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 09:15 Uhr ging eine 52-jährige entlang der Poststraße. Auf Höhe eines Einfamilienhauses, vernahm sie auffällige Geräusche. Bei einer Nachschau fand sie, versteckt unter einem Fenster liegend, ein Neugeborenes.

Die Zeugin alarmierte unmittelbar die Polizei und begab sich zunächst zu ihrer nur wenige Minuten entfernten Wohnanschrift, um das unterkühlte Mädchen zu versorgen. Rettungskräfte brachten das Neugeborene in eine Klinik.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren unter Federführung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ein, um das Schicksal und die Herkunft des Säuglings zu klären.

Zudem appelliert die Polizei an die Kindsmutter, sich zu melden. Nur so kann eine dringend ärztliche Versorgung ermöglicht werden, um sie vor einer möglichen akuten Gesundheitsgefahr zu bewahren und hinsichtlich ihrer anzunehmenden psychischen Ausnahmesituation zu betreuen. Auch das Umfeld der Frau wird dringend dazu angehalten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Möglicherweise ist es der Kindsmutter bisher jedoch möglich gewesen, die Schwangerschaft zu verheimlichen oder sogar zu verdrängen.

Daher fragt die Polizei: Wer Hinweise zur Herkunft des Kindes oder der Kindsmutter sowie zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Fundortes geben kann, wird gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell