POL-ME: Gartenlaube brannte - die Polizei ermittelt - Haan - 2308042

In Haan hat am frühen Samstagmorgen (12. August 2023) eine Gartenlaube gebrannt. Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Gegen 7:30 Uhr morgens wurden Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Gartenhütte an der Dieker Straße alarmiert. Als die Polizeibeamten wenig später an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stellten sie fest, dass die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an der Hütte des Haaner Turnerbundes zugange waren.

Im Zuge vor Ort eingeleiteter Ermittlungen stellte die Polizei bislang noch keine eindeutige Brandursache fest. Daher kann auch eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden.

Darum fragt die Polizei:

Wer hat am frühen Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dieker Straße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

