POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann: 24-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 13. August 2023, wurde ein 24-Jähriger in Erkrath-Unterfeldhaus durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Die Polizei konnte den zunächst flüchtigen Tatverdächtigen in Düsseldorf vorläufig festnehmen. Der 24-jährige Haaner wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Das war geschehen:

Gegen 00:20 Uhr alarmierte eine 21-jährige Erkratherin die Polizei, nachdem ihr 24-jähriger Partner auf der Straße Maiblümchen in Unterfeldhaus von einem Mann angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden war.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten 24-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der zunächst vom Tatort flüchtige Tatverdächtige konnte im Rahmen erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen als ein 24-jähriger Haaner identifiziert werden, bei dem es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 21-jährigen Frau handeln soll. Er konnte von der Polizei in Düsseldorf noch in der Nacht festgenommen werden.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen bei dem 24-Jährigen wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und im Polizeipräsidium Düsseldorf eine Mordkommission gegründet. Fragen zum Tatmotiv und den weiteren Hintergründen der Tat sind derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretene Tatverdächtige im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, dem Motiv oder sonstige Beobachtungen nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, jederzeit entgegen.

