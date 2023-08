Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter nutzten am Dienstagabend (08.08.2023) die Abwesenheit des Bewohners, um zu versuchen in eine Wohnung in der Straße Dehlenkamp einzubrechen. Sie betraten das Mehrfamilienhaus zwischen 18 und 22.40 Uhr, hebelten an der Wohnungstür und beschädigten ein Glaselement. Herein schafften sie es jedoch nicht. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

