POL-LIP: Lemgo. Fußgängerin beim Rückwärtsfahren erfasst.

Lippe (ots)

In der Echternstraße wurde am Mittwochmorgen (09.08.2023) eine Seniorin von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Ein 56-Jähriger aus Lemgo fuhr gegen 10 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung "Slavertor". Da er die Einfahrt zu seinem Ziel verpasste, setzte er mit seinem Auto zurück und erfasste dabei eine 86-Jährige aus Lemgo, die in diesem Moment hinter ihm zu Fuß die Fahrbahn überquerte und durch den Zusammenstoß stürzte. Der Autofahrer rief den Rettungsdienst, der die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus brachte.

