POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Beschlagene Scheibe führt zu Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (09.08.2023) wurde in der Langen Straße ein versuchter Einbruch in eine Apotheke entdeckt. Unbekannte betraten einen unverschlossenen Vorraum und versuchten von dort gewaltsam in die Apotheke einzudringen, indem sie Steine gegen die Eingangstür warfen. Ein weiterer versuchter Einbruch in der Langen Straße wurde der Polizei von einem ...

