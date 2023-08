Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Soft-Air-Pistole geschossen: 19-Jähriger löste einen größeren Polizeieinsatz aus - Monheim am Rhein - 2308046

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein hat am Montagvormittag ein 19 Jahre junger Langenfelder einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er zuvor auf dem Gelände einer dortigen Gesamtschule mit einer zunächst nicht näher beschriebenen Schusswaffe gesehen wurde. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben - verletzt wurde niemand: Bei der Waffe handelte sich letztlich um eine so genannte "Soft-Air-Pistole".

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach 11 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich auf dem Schulgelände der Peter Ustinov Gesamtschule an der Falkenstraße ein Mann mit einer Schusswaffe aufhalten soll - zudem soll der Mann auch eine Lehrerin mit der Schusswaffe bedroht haben. Da die Polizei zu dieser Zeit die Gefahrenlage nicht valide einschätzen konnte, wurden gleich mehrere Kräfte zur Schule entsandt, zudem auch ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert.

Innerhalb weniger Minuten konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, sodass der Hubschrauber wieder abdrehen konnte: Im Rahmen ihrer Fahndung konnte die Polizei die Person auf dem Schulhof stellen und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 19-jährigen Langenfelder, der nach eigenen Angaben ehemaliger Schüler der Gesamtschule sei. Er trug keine scharfe Schusswaffe bei sich, sondern lediglich eine so genannte "Soft-Air-Pistole".

Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort stellte sich dann auch heraus, dass der 19-Jährige mit dieser Soft-Air-Pistole auch auf eine Lehrerin der Schule geschossen hatte. Diese wurde aber durch die Treffer der Plastik-Projektile nicht verletzt.

Die Konsequenzen für den jungen Mann:

Er wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizeiwache. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell