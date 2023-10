POL-HAM: 41-Jähriger versucht Auto zu Öffnen - Festnahme

Hamm-Hessen (ots) - Ein an der Münsterstraße geparkter Smart wurde am Montag, 9. Oktober, zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto hat Lackschäden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) Rückfragen ...

