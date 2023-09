Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haustür-Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Wasungen (ots)

Betrüger an der Haustür verfolgen meistens das Ziel, in die Wohnung ihrer potenziellen Opfer zu gelangen und dort gezielt nach Bargeld oder anderen Wertgegenständen zu suchen. Dienstagnachmittag musste eine 83-Jährige aus Wasungen ebenfalls diese leidliche Erfahrung machen. Zwei unbekannte Frauen klingelten gegen 14:00 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin. Als diese die Tür öffnete, umarmten die Unbekannten die ältere Dame "zur Begrüßung" und verschafften sich so unberechtigt Zutritt in die Wohnung. Die Seniorin forderte die Betrügerinnen auf die Wohnung zu verlassen. Diese gaben hingegen an, die Wohnung sauber machen zu wollen und hantierten scheinheilig mit mitgebrachten Putzlappen. Sie nutzten jedoch die Gelegenheit um Bargeld und Schmuck im Wohn- und Schlafbereich aufzusuchen. Anschließend machten sie sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Aufgrund des Überraschungs- sowie Schockmoments konnte die Geschädigte keine Personenbeschreibung abgeben. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder bei denen ebenfalls angebliche Reinigungskräfte geklingelt haben um Hinweise, die telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0240920 entgegengenommen werden.

Die Polizei warnt vor Haustür-Betrügern und gibt folgende Hinweise:

- Lass Sie keine fremden Personen in ihr Haus bzw. in Ihre Wohnung! - Schauen Sie bevor Sie die Tür öffnen, wenn möglich durch den Türspion bzw. durchs Fenster, um zu prüfen, wer etwas von Ihnen möchte. - Wehren Sie sich gegen unerwünschte Eindringlinge. Wenn nötig rufen Sie laut um Hilfe. - Lassen Sie nur Handwerker oder Dienstleister herein, die Sie selbst oder Ihre Hausverwaltung bestellt bzw. angefordert haben/hat. - Sollten Sie Opfer dieser Betrugsmasche geworden sein, informieren Sie umgehend die Polizei.

