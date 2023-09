LPI-SHL: Sturz vom Roller

Meiningen (ots) - Eine 38-jährige Autofahrerin parkte ihren PKW Dienstagmittag in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen. Sie stieg aus und zog die Handbremse an. Aufgrund eines technischen Mangels löste sich die Handbremse und das Auto rollte los und prallte auf ein davor stehendes Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

mehr