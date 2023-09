Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer überquerte Montagnachmittag kurz nach 17:00 Uhr die Leipziger Straße in Meiningen und wurde hierbei von einem Auto angefahren. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich dieser jedoch offensichtlich nur leicht. Der Autofahrer stieg aus seinem Wagen aus und erkundigte sich umgehend nach dem Wohlergehen des Radfahrers. Dieser gab an keine medizinische Hilfe zu benötigen und flüchtete anschließend in Richtung Stadtzentrum, ohne seine Personalien Preis zugeben. Die alarmierte Polizei konnte trotz eingehender Suchmaßnahmen den unbekannten Radfahrer nicht auffinden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0238519 bei der Meininger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell