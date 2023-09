LPI-SHL: Unfall Pkw/Radfahrer

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 16:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine leerstehende Wohnung eines Wohnblocks in der "Große Beerbergstraße" in Suhl. Die Einbrecher beschädigten die Wohnungstür erheblich. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise werden telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0238452 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr