LPI-SHL: Wohnungstür beschädigt

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht zu Montag gegen 04:30 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Ernst-Haeckel-Straße in Zella-Mehlis zu verschaffen. Die Hauseigentümerin wurde durch Geräusche auf der Terrasse geweckt und begab sich in den Wohnbereich. Sie überraschte den Täter, der noch vor der verschlossenen Terrassentür stand. Er ergriff die Flucht. Montagmorgen informierte sie die Polizei und erstattete eine ...

