POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Grünstadt (ots) - Am Freitag kam es um die Mittagszeit bei zwei Geschäften entlang der Kirchheimer Straße und im Leininger Center zum betrügerischen Umtausch. Ein 185cm großer, etwa 45-jähriger Mann mit kurzen Haaren betrat die Läden und steckte sich zunächst Gegenstände der Auslage ein. Mit diesen Gegenständen täuschte der Mann am Informationsschalter einen berechtigten Umtausch vor und erhielt vom Personal jeweils einen Gutschein im Warenwert. In einem Fall ...

