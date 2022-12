Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrügerischer Umtausch

Grünstadt (ots)

Am Freitag kam es um die Mittagszeit bei zwei Geschäften entlang der Kirchheimer Straße und im Leininger Center zum betrügerischen Umtausch. Ein 185cm großer, etwa 45-jähriger Mann mit kurzen Haaren betrat die Läden und steckte sich zunächst Gegenstände der Auslage ein. Mit diesen Gegenständen täuschte der Mann am Informationsschalter einen berechtigten Umtausch vor und erhielt vom Personal jeweils einen Gutschein im Warenwert. In einem Fall konnte der unbekannte Täter den Gutschein in der Folge an einen weiteren Kunden gegen Bargeld verkaufen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Erst als einer Verkäuferin das Verhalten des Täters verdächtigt vorkam, sichtete diese die Videoaufzeichnungen des Geschäftes und erkannte den Betrug. Der Mann konnte in den umliegenden Geschäften nicht mehr festgestellt werden. Ob es zu weiteren Betrugsdelikten kam, wird noch ermittelt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell