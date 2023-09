LPI-SHL: Unfall Pkw/Pkw

Schmalkalden (ots) - Die Rettungsleitstelle informierte Dienstagabend gegen 22:00 Uhr die Polizei über einen gestürzten E-Roller-Fahrer in Schmalkalden, der bereits mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallaufnahme erfolgte anschließend in der Klinik. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige zum Unfallzeitpunkt deutlich alkoholisiert war. Zudem war der Roller nicht versichert. In seiner Vernehmung gab er an, dass er zwei ...

