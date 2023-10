POL-HAM: Autofahrer leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Ein 62 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall an der Dortmunder Straße am Dienstag, 10. Oktober, 17.43 Uhr, leicht verletzt. Der Hammer war auf seinem Fahrrad auf dem Radweg in Fahrtrichtung Osten unterwegs. In Höhe eines Einmündungsbereichs zu dem Parkplatz eines Supermarktes kollidierte er mit dem VW einer 30-Jährigen. Die Frau aus Hamm wollte auf die Dortmunder Straße fahren. ...

