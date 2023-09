Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte Geldautomatensprengung in Stromberg - Teilbereiche gesperrt IGS betroffen

Stromberg (ots)

Nach einer versuchten Geldautomatensprenung in der Könisgberger Straße in Stromberg ist der Bereich um diese Tatörtlichkeit in einem Radius von 300 Metern gesperrt. Die L 214 aus Richtung Waldalgesheim in Richtung Stromberg

Spezialisten des Landeskrininalamtes sind derzeit auf der Anfahrt um zu prüfen, ob von diesem Objekt noch eine Gefahr ausgeht. In diesem Radius liegt auch die Integrierte Gesamtschule Stromberg am Rother Weg. Auch die Anfahrt, bzw. der Weg dorthin ist nicht möglich. Eltern werden gebeten, ihre Kinder noch nicht zur Schule zu schicken. Kinder die bereits unterwegs sind, werden auf dem Sportplatz der IGS von Polizistinnen und Polizisten in Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft betreut. Dieser liegt außerhalb des gesperrten Bereiches.

Eltern fahren bitte über die Binger Straße in die Michel-Obentraut-Straße, dann in die Sankt-Jakobus-Straße und am Ende nach rechts in den Rother Weg zum Sportplatz der IGS.

Die Polizei hat Sperrungen eingerichtet und weißt den richtigen Weg. Sobald die Sperrungen aufgehoben sind, melden wir dies.

Die Pressestelle des PP Mainz übernimmt Presseauskünfte ab 07:30 Uhr. Wir bitten Medienvertreter bis dahin von Anfragen auf den Dienststellen und beim PvD abzusehen, da derzeit mit viel Energie die Betreuung der Kinder und die Absperrung organisiert wird.

