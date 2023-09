Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Verkehrsunfall - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz - Oberstadt (ots)

Dienstag, 05.09.23

Am Dienstagabend ereignete sich kurz vor 18:00 Uhr ein Unfall "An der Goldgrube" in Mainz, bei dem es zum Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin kam. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Eine 56-jährige Frau aus Ginsheim-Gustavsburg fuhr mit ihrem Renault Twingo aus der Ausfahrt des Parkhauses vom Marienhaus Klinikum heraus. Beim Überqueren des Fuß-und Radweges missachtete die Frau den Vorrang eine 14-jährige Radfahrerin, welche entlang der Straße "An der Goldgrube" fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Autofahrerin und Radfahrerin, wodurch letztere zu Sturz kam und sich Verletzungen an der Schulter zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und im Anschluss zur Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

