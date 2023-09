Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Volkspark, zweites Wochenende des Weinmarktes, harmonischer Abschluss

Mainz-Volkspark (ots)

Polizei zeigt sich auch mit dem 2. Mainzer Weinmarktwochenende sehr zufrieden.

Lediglich am Samstag in den späten Abendstunden, gab es Anlass zu polizeilichem Einschreiten. Auf der Tanzfläche vor der Bühne am Rosengarten kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die mit einer Körperverletzung endete. Hierbei schlug ein 18-jähriger Mann aus Mainz seinem 27-jährigen, ebenfalls aus Mainz stammenden Gegenüber, ins Gesicht. Aufgrund der Verletzungen lies sich der 27-jährige Mainzer anschließend medizinisch behandeln.

Dies stellte den einzigen Ausreißer eines ansonsten friedlichen Abends und Wochenendes dar.

Zwei kurzzeitig als vermisst gemeldete Kinder konnten nach kurzer Zeit wieder ihren Eltern zugeführt werden.

