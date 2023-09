Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt; Erneutes Fake - Mietangebot

Mainz - Oberstadt (ots)

Bereits am 25.08.23 hatten wir über eine junge Frau berichtet, die einem betrügerischen Immobilien-Angebot aufgesessen war und Geld an ein ausländisches Konto überwiesen hatte. Bei der bekannten Betrugsmasche treten die "Scammer" (Betrüger) als seriöse Vermieter auf verschiedenen Immobilien-Plattformen im Internet auf, denen interessierte Wohnungssuchende ins "Netz" gehen. Diese bezahlen letztlich Miete samt Kaution für eine Fake-Wohnung, die gar nicht anzumieten ist.

Am gestrigen Tag zeigte ein 27- jähriger Mann einen erneuten Fall der Immobilien-Betrugsmasche bei der Mainzer Kriminalpolizei an. Er wollte über eine Auktionsplattform ein Mietobjekt in der Mainzer - Oberstadt beziehen, und überwies im Vorfeld einen vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto. Danach brach der Kontakt zum Vermieter jedoch ab. Es stellte sich heraus, dass die angebotene Wohnung nicht zu mieten ist und die Betrüger den Wohnungssuchenden getäuscht hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell