POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, Diebe mitsamt Diebesgut aufgeflogen

Mainz - Gonsenheim (ots) - Am 28.08.23, gegen 22:22 Uhr kommt es in der Straße "An der Fahrt" zu einem Einbruch bei einer Mainzer Firma. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffen sich zwei bislang unbekannte Täter durch ein aufgebogenes Zaunelement Zugang zum Gelände und gewähren wenig später einem dritten Täter im PKW die Zufahrt. So gelingt es den Tätern, 15 ...

mehr