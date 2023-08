Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Einbruch in Firma, Kabelrollen entwendet

Mainz - Gonsenheim (ots)

Am 28.08.23, gegen 22:22 Uhr kommt es in der Straße "An der Fahrt" zu einem Einbruch bei einer Mainzer Firma. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffen sich zwei bislang unbekannte Täter durch ein aufgebogenes Zaunelement Zugang zum Gelände und gewähren wenig später einem dritten Täter im PKW die Zufahrt. So gelingt es den Tätern, 15 Kabelrollen - mit je 1000 m Kabel - aufzuladen und abzutransportieren. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wird am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell