POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Handtaschendieb beklaut Mainzerin mit Rollator

Mainz - Altstadt (ots)

Am Montagabend gegen 17:30 kam es zu einem dreisten Handtaschendiebstahl in der Mainzer Rheinstraße, etwa in Höhe der Templerstraße. Eine 81-jährige Mainzerin war gerade erst mit ihrem Rollator von der Straße in ihren Hausflur gegangen und wartete dort auf den Aufzug.

Der bislang unbekannte Täter folgte der Dame scheinbar und riss ihr vor dem Aufzug letztlich die Handtasche aus der Hand. Glücklicherweise konnte sich die Mainzerin den flüchtenden Täter genau einprägen und ihn beschreiben.

Der Mann soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und habe helle Haut gehabt. Die Haare seien kurz, dunkel und gepflegt gewesen. Er habe ein schmales Gesicht mit dunklen Augen, eine schmale Figur und keinen Bart gehabt. Bekleidet sei er mit einer dunklen Langarmjacke und hellblauer, knielanger Stoffhose gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

