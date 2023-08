Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sörgenloch; Einbruch in Sporthalle

Sörgenloch (ots)

Donnerstag, 24.08.2023, 16:00 - Freitag, 25.08.2023, 6:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Sporthalle in Sörgenloch.

Vor Ort konnten eindeutige Spuren eines Einbruchs festgestellt werden. Die Seitentüren wurden mit vermutlich erheblichem Kraftaufwand von einem oder mehreren bislang noch unbekannten Tätern aufgebrochen und die Metallschienen gelöst. Der entstandene Schaden und das Diebesgut werden aktuell noch ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell