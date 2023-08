Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Fahrrad aus Innenhof gestohlen

Mainz - Altstadt (ots)

Gestern Morgen, den 28.08.2023, wurde gegen 8:00 Uhr einem 62-jährigen Mainzer das Fahrrad aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße gestohlen. Aus dem dritten Stock des Anwesens konnte der Geschädigte einen Mann beobachten, wie dieser sich an seinem Fahrrad zu schaffen machte. Als der Mainzer daraufhin herunterrief, dass er dies unterlassen solle, nahm der ertappte Täter das unangeschlossene Fahrrad und schob es aus dem Innenhof in Richtung Bahnhofstraße. In welche Richtung der Täter mit dem Fahrrad flüchtete konnte der Mainzer nicht sagen, da er sich zu diesem Zeitpunkt im Treppenhaus auf dem Weg nach unten befand.

Bei dem unbekannten Täter handelte es sich um einen 30 - 45-jährigen Mann mit grauem Haar und dunklem Hauttyp. Dieser trug eine silberne Sportbrille und führte einen roten Saitenschneider mit sich.

Das Fahrrad von der Marke "Diamant" war schwarz mit einer grünen Gepäcktasche hinten rechts der Marke "Vaude".

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell