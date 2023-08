POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim; Mann von eigenem Auto überrollt - rettende Zivilcourage

Mainz - Altstadt (ots) - Am Montagabend gegen 17:30 kam es zu einem dreisten Handtaschendiebstahl in der Mainzer Rheinstraße, etwa in Höhe der Templerstraße. Eine 81-jährige Mainzerin war gerade erst mit ihrem Rollator von der Straße in ihren Hausflur gegangen und wartete dort auf den Aufzug. Der bislang unbekannte Täter folgte der Dame scheinbar und riss ihr vor ...

