Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl,Osterwick, Varlar/ Pkw kollidiert mit Motorrad - eine Person schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 18.08.2023 gegen 17:06 Uhr befuhr ein 57-jähriger Rosendahler mit seinem Auto die Kreisstraße 41 von Osterwick kommend in Fahrtrichtung Höven. Im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 42 beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei über sah er einen 24-jährigen Rosendahler mit seinem Motorrad der ihm auf der Kreisstraße 41 entgegen kam. Der Pkw kollidierte mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Kreisstraße 41 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell