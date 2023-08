Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße/Dreister Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Coesfeld (ots)

Bargeld und Schmuck hat eine Lüdinghauser Seniorin am Donnerstag (17.08.) gegen 21 Uhr an Trickdiebe übergeben.

Gegen 20.15 Uhr klingelte das Telefon der Lüdinghauserin. Die Unbekannten nutzten gegenüber der Seniorin die häufig verwendete Masche, dass es in Lüdinghausen zur Festnahme von zwei Rumänen gekommen sei. Bei den Rumänen hätte man einen Zettel aufgefunden, auf dem die Anschrift und der Name der Seniorin an erster Stelle gestanden hätten. Die Seniorin wurde aufgefordert ihre im Haus befindlichen Wertsachen in einen Metalltopf mit Deckel zu deponieren. Einige Minuten später riefen die Unbekannten erneut bei der Seniorin an und fragten nach, ob sie den Aufforderungen nachgekommen sei und die Sachen in einem Topf deponiert habe. Nun forderten die Unbekannten sie weiterhin auf noch ihren Personalausweis und ihre EC-Karte samt PIN mit in den Topf zu tun. Noch am Telefon forderte der Anrufer, der sich als Polizeibeamter Krämer ausgab, die Senioren auf seine Kollegen in die Wohnung zu lassen und sich selbst im Badezimmer einzuschließen. Als die Seniorin kurze Zeit später das Bad verließ, war der Abholer und der Inhalt des Topfs, Bargeld und Schmuck, verschwunden.

Der Abholer war ca. 30 Jahre alt, deutscher Phänotyp, bekleidet mit Jeans und Hemd. Gesprochen hat der Abholer, der als Herr Müller angekündigt wurde, vor Ort nicht.

Bereits um 22.30 Uhr wurde vom Konto der Seniorin an einem Geldautomaten in Dülmen Bargeld abgehoben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Tipps der Polizei:

- warnen Sie ihre Angehörigen und Freund vor dieser Masche - lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung - fordern Sie von angeblichen Amtspersonen ihren Dienstausweis - rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei, auch über Notruf - machen Sie keine Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen - lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - übergeben Sie niemals Wertgegenständen und unbekannte Personen - erstatten Sie eine Anzeige, falls sie auf Trickbetrüger oder -diebe hereingefallen sind

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell